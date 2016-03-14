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    Инс: «На «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» может переиграть «Ливерпуль»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Пол Инс считает, что «Ливерпулю» нельзя расслабляться в преддверии ответного матча 1/8 финала ЛЕ против «МЮ».

    «Манчестер Юнайтед» может в любой момент переиграть любого. Мне все равно, в какой они форме и как играют, на «Олд Траффорд» перед 75 тысячами болельщиков они могут переиграть любого», - сказал Инс.

    Первый матч этих команд завершился уверенной победой «Ливерпуля» (2:0).

    Источник: BT Sport

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    14.03.2016 10:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 14 марта 2016, 15:28

      ЛВГ гнать и все будет норм!!!а так максимум 3-1 в пользу МЮ!хотя надо 3-0)))рассчитывать на пенальти будет не правильно...

      1
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 14 марта 2016, 11:36

      нужна не победа,а проход дальше...

      1
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