Инс: «На «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» может переиграть «Ливерпуль»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Пол Инс считает, что «Ливерпулю» нельзя расслабляться в преддверии ответного матча 1/8 финала ЛЕ против «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» может в любой момент переиграть любого. Мне все равно, в какой они форме и как играют, на «Олд Траффорд» перед 75 тысячами болельщиков они могут переиграть любого», - сказал Инс.

Первый матч этих команд завершился уверенной победой «Ливерпуля» (2:0).