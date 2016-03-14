Инс: «На «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» может переиграть «Ливерпуль»

ЛВГ гнать и все будет норм!!!а так максимум 3-1 в пользу МЮ!хотя надо 3-0)))рассчитывать на пенальти будет не правильно...
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Пол Инс считает, что «Ливерпулю» нельзя расслабляться в преддверии ответного матча 1/8 финала ЛЕ против «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» может в любой момент переиграть любого. Мне все равно, в какой они форме и как играют, на «Олд Траффорд» перед 75 тысячами болельщиков они могут переиграть любого», - сказал Инс.
Первый матч этих команд завершился уверенной победой «Ливерпуля» (2:0).