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    Пайе: «Штрафной в ворота «МЮ» – один из лучших в моей карьере»

    Хавбек «Вест Хэма» Димитри Пайе признался, что штрафной удар, с которого был забит первый гол в четвертьфинальном поединке Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», получился одним из лучших по исполнению в карьере игрока.

    «Я подумал, что даже при точном попадании в угол хорошим ударом, все равно забить Де Хеа будет очень непросто. Но мне повезло, что мяч коснулся штанги перед тем как влететь в ворота.

    Это один из лучших штрафных по исполнению в моей карьере. У меня получилось отличиться на одном из красивейших стадионов лиги… День выдался для меня прекрасным», – сказал Пайе.

    Источник: BBC

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    14.03.2016 01:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 12 апреля 2016, 13:37

      Акинфееву не хуже закинул!

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      ...
      Рейтинг: +118

      kostyandr > kostyandr 12 апреля 2016, 13:41

      То есть Лодыгину, но не суть)

      0
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