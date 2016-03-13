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    Дзюба: «Автобус» «Ростова» заставит Моуринью краснеть»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба проанализировал выступление «Ростова».в нынешнем чемпионате России. Игрок сине-бело-голубых отметил организованность ростовчан. Напомним, что Дзюба в бытность игроком «Спартака» дважды выступал за желто-синих на правах аренды.

    «Ростов» всегда был организованной командой. У них жестко-оборонительный футбол. Они чуть ли не отбиваются от многих соперников. Если они первый гол пропустят, думаю, им будет тяжело. Но то, что ростовчане играют отчаянно, с особым настроем, по-футбольному злыми, это заслуживает уважения. Плюс им сейчас немного везет.

    Очень хочу посмотреть, как «Ростов» будет действовать и перестраивать игру после того, как пропустит гол, потому что сейчас они забивают гол, и после этого вскрыть их оборону очень сложно. Там такой «автобус», что Моуринью будет краснеть. Но в любом случае «Ростов» – молодцы.

    Многие проводят аналогию с «Лестером», действительно, наш чемпионат только выигрывает от того, что такие команды лидируют. Помимо того, что у желто-синих очень хороший тренер, в клубе собраны сильные футболисты. Об этом тоже не стоит забывать», – сказал Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.03.2016 23:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 14 марта 2016, 17:00

      интересно,а дерево дзюбы не заставляет народ улыбаться,материться?)

      1
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 14 марта 2016, 08:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я очень надеюсь что ни Ростов,ни Лестер не возьмет чемпионство!!!Играть надо зрелещно,больше половины игр смотреть не возможно!!!

      -5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Psih86 14 марта 2016, 09:36

      Надеюсь и Сельмаш и Лисы возьмут чемпионство, чтобы топ клубам было над чем задуматься. А то в Еврокубках на них смотреть тошно.

      3
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      Рейтинг: +10

      didogg > Psih86 14 марта 2016, 09:52

      У лестера 52 гола в апл (2 место) после тоттенхема (53 гола) Да, очень скучная команда где играет лучший бомбардир англии. Хоть один матч смотрели?

      3
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      Рейтинг: +18

      GOOOI 14 марта 2016, 08:12

      И нету в России такого тренера и не будет который обыграет Барселону или Атлетико как это делал Бердыев, вот кому надо тренировать сборную.Он сделает из не знатных игроков команду.

      2
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      Рейтинг: +18

      GOOOI 14 марта 2016, 08:04

      Бердыев великий тренер у которого план на игру ,и нету в россии такого тренера .

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 марта 2016, 08:03

      Дзюба хвалит Ростов, всё по делу причем. Вы интервью точно читаете, комментаторы?

      1
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      Рейтинг: +21

      50 лет со Спартаком 14 марта 2016, 06:57

      Лишнее болтать не надо. Нах Зениту второй Широков.

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      Рейтинг: +1297

      compka 14 марта 2016, 00:53

      Неблагодарный

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