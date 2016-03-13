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    Ибрагимович: «Я испытываю радость, играя со всеми этими великолепными футболистами»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович поделился эмоциями от досрочного завоевания чемпионского титула. В матче 30-го тура Лиги 1 против «Труа» парижане одержали фантастическую победу, отправив в ворота соперника девять безответных мячей. Сам шведский форвард отметился в этой игре покером.

    Напомним, клуб из Парижа стал чемпионом Франции в четвертый раз подряд.

    «У каждой победы особенный вкус. Я испытываю радость, играя со всеми этими великолепными футболистами, мы добились всего в течение почти четырех лет.

    Я не знаю, насколько долго это будет продолжаться, поэтому я воспользовался предоставленной мне возможностью. Не знаю, что еще здесь можно сказать», – приводит слова Ибрагимовича Canal+.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2016 20:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 21:06

      Можешь попрощаться, ага.

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