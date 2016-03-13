«Астон Вилла» - «Тоттенхэм». Смотреть онлайн

«Астон Вилла», которая одной ногой уже находится в Чемпионшипе, в 30 туре английской Премьер-лиги примет «Тоттенхэм». «Шпорам», ведущим борьбу за чемпионство, совсем не с руки терять очки в матче с главным аутсайдером лиги, однако как раз такие соперники порой представляют особую опасность.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи «Астон Вилла» – «Тоттенхэм» в 19:00. Не пропустите!