Гамула: «За два тайма ЦСКА не имел ни одного момента, а «Ростов» еще мяча три мог забивать»

Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал успех основной команды в матче 20 тура российской Премьер-лиги против московского ЦСКА (2:0).

«Наша команда непосредственно готовится к каждой игре, никакой эйфории нет, о Лиге чемпионов вообще в команде никто не говорит. В игре с ЦСКА ребята показали свою подготовку, вообще не дали армейцам себя проявить. За два тайма ЦСКА не имел ни одного момента, а «Ростов» еще мяча три мог забивать. Команда вышла как на последнюю игру, здорово проявила себя в тактическом плане, каждый футболист здорово держал свою позицию. «Ростов» победил заслуженно и дальше будет еще увереннее выступать в чемпионате.

Бердыев? Он сплотил всех ребят, зарядил одной целью. Видно, что они еще с прошлого года выходят и бьются в каждой встрече, равнодушных в «Ростове» нет. Все это рука главного тренера, но и футболисты у нас очень квалифицированные. Все это результат совместной работы и ряда факторов, но рука Курбана Бердыева имеет огромнейшее влияние на происходящее», - отметил Гамула.