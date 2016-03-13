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    Манчини: «Болонья» редко пропускает, и мы знали, что будет тяжело»

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини прокомментировал исход матча 29-го тура Серии А против «Болоньи» (2:1).

    «Болонья» находится в отличной форме, редко пропускает, и мы знали, что тяжело будет пробить их оборону.

    Мы рано потеряли Мауро Икарди, и нам не хватало его присутствия в штрафной. Мы по-прежнему создавали моменты, и в целом выступление было хорошим.

    В конце мы сами усложнили себе жизнь, хотя практически не рисковали в этой игре. Нельзя допускать такие ошибки при счете 2:0 за три минуты до конца», – сказал Манчини.

    Источник: Football Italia

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    13.03.2016 01:38
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