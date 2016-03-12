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    Куадрадо: «Мне не дали время, чтобы проявить себя в «Челси»

    Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо рассказал, что не имел достаточно времени, чтобы проявить себя в «Челси».

    «Когда я пришел в «Челси», у них уже был очень качественный состав. Тем не менее, мне не дали достаточно времени, чтобы проявить себя, однако в футболе так бывает. Счастлив, что вернулся в Италию, и стал игроком «Ювентуса», – сказал Куадрадо.

    Напомним, Куадрадо перебрался в Лондон из «Фиорентины» зимой прошлого, и принял участие всего 12-ти поединках АПЛ, выходя при этом только на замену. В летнее трансферное окно колумбиец сменил синих на «Ювентус».

    Источник: Goal.com

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    12.03.2016 17:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 12 марта 2016, 17:52

      Конте вернет наверное его. Быть может даже Салаха.

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