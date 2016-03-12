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    Анчелотти: «Месси нереально остановить, если он находится в оптимальных физических кондициях»

    Будущий наставник «Баварии» Карло Анчелотти выразил мнение, что форварда «Барселоны» Лионеля Месси можно остановить только при помощи командных действий в обороне. Однако, по мнению специалиста, и этого будет недостаточно, если аргентинец находится в оптимальных физических кондициях.

    «Месси можно остановить только при помощи командных действий в обороне и плотности во всех линиях. Нужно насытить центр поля, чтобы лишить аргентинца мяча. Однако, Лео – это еще не вся «Барселона». Если сосредоточить все внимание только на нем, то нанести удар сможет любой другой нападающий.

    Если физическая готовность Месси составляет 100 процентов, то остановить его нереально. И неважно, какой тренер у соперника, и какая у команды стратегия. Он почти неудержим, благодаря своему огромному таланту», – приводит слова Анчелотти Sina Sports.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2016 15:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 13 марта 2016, 14:13

      Извиняюсь в оптимальной форме!

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 13 марта 2016, 14:09

      Анчелотти немного неправильно сказал! Если Барса не в оптимальной форме, вот тогда базара нет,Месси не уловим!

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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 13 марта 2016, 12:44

      он пенальти не может забит вот его слабость

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 15:26

      Величайший среди великих!

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