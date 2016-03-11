Энрике: «Тяжело представить, чтобы в Испании могла повториться история «Лестера»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился своим мнением об успешном выступлении «Лестера» в этом сезоне.

«Не знаю, может ли подобное произойти в Испании. Вряд ли все большие клубы одновременно проведут плохой сезон, я говорю о трех больших командах – «Атлетико», «Реале» и «Барселоне». Это может случиться, но представить такое тяжело.

Непривычно видеть большие английские клубы вне высоких мест. Ситуация в АПЛ нетипична. Мы наблюдаем редкий случай, когда более сильные команды не участвуют в чемпионской гонке», – сказал Энрике.