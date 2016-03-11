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    Бенитес – новый главный тренер «Ньюкасла»

    Рафаэль Бенитес назначен на пост главного тренера «Ньюкасла». Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте. Испанский специалист подписал с «сороками» контракт на три года. Отмечается, что вместе с Бенитесом в Ньюкасл-апон-Тайн переберутся три представителя его тренерского штаба.

    Напомним, что ранее сегодня было объявлено об увольнении Стива Макларена с должности наставника черно-белых по причине неудовлетворительных результатов команды.

    После 28 туров «Ньюкасл» занимает 19 строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своем активе 24 очка.

    Источник: ФК «Ньюкасл»

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    11.03.2016 18:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 11 марта 2016, 21:23

      Безусловно усиление! Команда не вылетит из АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 11 марта 2016, 21:16

      а прикиньте в след году ньюкасл возьмет апл !!!
      а лестер будет вторым , а членси и мансити с лысым в чемпионшип))
      весело было бы

      1
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      Рейтинг: +14

      Cska_Pobeda_2001 11 марта 2016, 18:42

      Ой всё хана команде.

      4
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      Рейтинг: +14

      Cska_Pobeda_2001 > vladik12 20 марта 2016, 11:32

      Сейчас не лучше будет

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 11 марта 2016, 18:33

      У сорок отличная, по мне, команда. И игроки вроде очень перспективные. Так что удачи Рафа. Пусть тренирует годами сорок и успехов.

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