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    «Ньюкасл» уволил Макларена

    «Ньюкасл» объявил об увольнении Стива Макларена с поста главного тренера команды. Имя нового наставника «сорок» станет известно в ближайшее время.

    «Лично благодарю Стива за его работу в «Ньюкасле». Чтобы дать клубу лучшую возможность сохранить место в английской Премьер-лиге, мы решили пойти на изменения.

    О преемнике Стива Макларена на посту главного тренера объявим в ближайшее время», - прокомментировал решение клуба спортивный директор Ли Чарнли.

    На данный момент «Ньюкасл» занимает 19 строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе после 28 игр 24 очка.

    Источник: ФК «Ньюкасл»

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    11.03.2016 15:16
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