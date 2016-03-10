Хиддинк: «Азару не стоило так делать»

Наставник «Челси» Гус Хиддинк признался, что его разочаровал Эден Азар, который обменялся футболками с полузащитником «ПСЖ» Анхелем Ди Марией во время перерыва.

«Фанаты имеют право освистывать любого. Я понимаю их чувства.

Азар заработал неприятную травму. Обмен футболками я не видел, но знаю о нем. Я не говорю, что ничего не знаю – это было бы слишком просто. Да, не стоило так делать, но в некоторых странах такое поведение – норма.

Меня это не особо заботит. В других странах футболками обмениваются в перерыве, чтобы все могли полюбоваться прекрасными картинами футболистов [татуировками]. Не думаю, что это такой уж серьезный проступок», - сказал Хиддинк.

Ранее поступок Азара раскритиковал Рой Кин.