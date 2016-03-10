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    Кин: «Поступок Азара меня ошарашил»

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что поведение полузащитника «Челси» Эдена Азара, который обменялся футболками с Анхелем Ди Марией из «ПСЖ» в перерыве матча, недопустимо.

    «Даже страшно комментировать. Это некрасиво и после матча, но во время перерыва такой большой игры? У меня слов нет. О чем думают игроки? Такая большая игра, а они думают, как бы обменяться? Я бы и в конце так не делал. Я ошарашен», - сказал Кин.

    Отметим, что на Азара обрушился шквал критики со стороны фанатов, которые освистали его с трибун.

    Источник: Goal.com

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    10.03.2016 06:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 марта 2016, 18:38

      лишь бы игру показывали и радовали болел красивыми голами...остальное личное

      1
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      Рейтинг: +93

      pravda 10 марта 2016, 11:38

      Это спорт!!!! А не третья мировая!!!!

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 10 марта 2016, 11:00

      Даже если они долбятся мне пох

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 марта 2016, 10:32

      "Я бы и в конце так не делал." А почему?Потому что боишься что никто не захотел бы меняться))))А если серьёзно,что здесь такого??

      0
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      Рейтинг: +63

      Nark0z 10 марта 2016, 10:26

      Лиш бы пёрнуть, что-нибудь в прессу.

      0
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 10 марта 2016, 10:05

      Я особо не слежу... А что случилось-то? Ну поменялись футболками, ну и что?

      4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 10 марта 2016, 06:52

      Мне так нравятся эти моралисты.
      Сперва из футбола сделали ШОУ по всем законам масс-культуры - а потом удивляются, что кое-что происходит как в слюнявых мыльных сериалах.

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