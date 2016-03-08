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    Ванхазебрук: «Время от времени в футболе случаются чудеса»

    Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вольфсбургом» поделился мнением о предстоящей игре. Напомним, встреча состоится сегодня в Вольфсбурге и начнется в 22:45. В первом матче немецкий клуб одержал победу со счетом 3:2.

    «Мы совершили слишком много ошибок в первой встрече. Надо их минимизировать, но даже в этом случае «Вольфсбург» очень силен на своем поле и редко там проигрывает. Надо держать это в уме, понимать сложность стоящей перед нами задачи, но это не значит, что я сдамся.

    Все знают, что время от времени в футболе случаются чудеса. Если мы откроем счет, то кто знает, что будет после. Если же поведет «Вольфсбург», наша задача станет еще сложнее. Надо быть начеку с первой минуты. Изменять своему стилю не собираемся. Мы могли бы, но не будем», – отметил Ванхазебрук.

    Источник: УЕФА

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    08.03.2016 08:27
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