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    Сарри может уйти из «Наполи» по завершении сезона

    Агент наставника «Наполи» Маурицио Сарри заявил, что специалист пока не задумывается о продлении истекающего этим летом контракта, и вполне может сменить клуб по окончании сезона.

    «Контракт Сарри завершится этим летом, и я не могу сказать, что он останется в «Наполи» на следующий сезон. В данный момент мы не ставим в приоритет разговор о новом соглашении. Маурицио не ждет предложения о новом контракта, об этом мы подумаем по завершении сезона. К этому вопросу нужно подходить очень обдуманно», – сказал Алессандро Пеллегрини.

    Источник: Football Italia

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    07.03.2016 23:58
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