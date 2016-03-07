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    Зидан: «Роналду летом вряд ли покинет «Реал»

    Наставник «Реала» Зинедин Зидан рассказал, чего он ждет от предстоящего домашнего матча с «Ромой» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в первом поединке в Риме «сливочные» одержали победу со счетом 2:0.

    «Рома» – это хорошая крепкая команда, но я предпочитаю думать о «Реале». Это будет сложный матч, и римляне могут лишить нас места в четвертьфинале, если мы сыграем не слишком убедительно. Самый важный матч для меня – это каждый следующий матч..

    Продадим ли мы Роналду летом? Я бы сказал, что нет. Хочется, чтобы он остался в команде. Его освистали? Каждый футболист когда-то проходит через такое. У меня был такой опыт в качестве футболиста, теперь подобное произошло в тренерской карьере», – сказал Зидан.

    Источник: Marca

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    07.03.2016 22:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 8 марта 2016, 17:49

      самого переса надо продать))))

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 8 марта 2016, 01:54

      физрук хвалит симулянта. Воистену хала мадрид полная хала

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 7 марта 2016, 23:25

      Н-ДА!!!

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