Зинченко: «Выступать за ЦСКА или «Спартак» – это мечта»

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко признался, что с удовольствием бы попробовал свои силы в ЦСКА или «Спартаке».

«Конечно, я смотрел матч ЦСКА – «Спартак». Такое дерби пропускать нельзя. В каком из этих клубов хотел бы поиграть? Да оба клуба амбициозные, с высокими задачами. Поиграть в любом из них – это, можно сказать, мечта. Но для этого мне нужно много работать. Сейчас я сосредоточен только на «Уфе», которой хочу помочь справиться с поставленными задачами. Моя личная цель – закрепиться в составе, помочь команде, набираться опыта и прибавлять во всех компонентах. Цели самые высокие, но для этого нужно много работать.

Что касается слухов об интересе ко мне со стороны европейских клубов, то никакого давления нет. К этим разговорам нужно относиться так: одним ухом услышал, через другое вылетело. Меня эти разговоры только мотивируют, хочется работать еще больше», – сказал Зинченко.

В текущем розыгрыше РФПЛ Зинченко записал на свой счет два гола и три результативные передачи в 16-ти матчах.