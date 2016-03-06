ЦСКА – «Спартак». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 19 тура российской Премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком». Отметим, что с первых минут на поле в футболке армейцев выйдет полузащитник Роман Широков, проведший первую половину чемпионата в стане красно-белых.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Щенников, Дзагоев, Широков, Тошич, Еременко, Вернблум, Муса

Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Цауня, Ткачев, Головин, Натхо, Панченко, Оланаре.

«Спартак»: Ребров, Макеев, Гранат, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Ромуло, Попов, Промес, Мельгарехо, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Паршивлюк, Кутепов, Пуцко, Брызгалов, Тимофеев, Леонтьев, Зуев, Зотов, Джано, Мелкадзе.