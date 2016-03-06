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ЦСКА – «Спартак». Стартовые составы

6 марта 2016, 18:48
3

Стали известны стартовые составы команд на матч 19 тура российской Премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком». Отметим, что с первых минут на поле в футболке армейцев выйдет полузащитник Роман Широков, проведший первую половину чемпионата в стане красно-белых.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Щенников, Дзагоев, Широков, Тошич, Еременко, Вернблум, Муса

Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Цауня, Ткачев, Головин, Натхо, Панченко, Оланаре.

«Спартак»: Ребров, Макеев, Гранат, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Ромуло, Попов, Промес, Мельгарехо, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Паршивлюк, Кутепов, Пуцко, Брызгалов, Тимофеев, Леонтьев, Зуев, Зотов, Джано, Мелкадзе.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (3)
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REDWHITE_
1457279790
Вперед Спартак! порви старых кляч!
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ZhenjaSAB
1457280252
У Спартака скамейка вообще ни о чем...
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smi
1457285489
Сколько может команда "Спартак" подкладывать свинью своим болельщикам. СПАРТАК + ФЕДУН не = ЧЕМПИОН. Поменяйте половину команды, изучите тактику командной игры, подстраховка друг друга. Несколько лет разочарования от игры.
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