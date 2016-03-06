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    Ломбертс: «Победа в ЛЧ? Думаю, для «Зенита» это не является невозможным»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился своими мыслями о шансах питерцев на выход в четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче 1/8 финала в Лиссабоне сине-бело-голубые уступили «Бенфике» со счетом (0:1). Ответная встреча состоится 9 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

    «Если мы выйдем в четвертьфинал Лиги чемпионов, это будет замечательное достижение для «Зенита». Мы постараемся это сделать, я уверен, что это возможно. Могу сказать точно, что ответная игра с «Бенфикой» будет сложной. Но если мы выйдем в четвертьфинал Лиги чемпионов, это станет историческим моментом для «Зенита».

    Может ли «Зенит» выиграть Лигу чемпионов? Я не знаю. Это сделать не так уж легко. Но «Зенит» - это большой клуб. Думаю, что для нас это не является невозможным», - отметил Ломбертс.

    Источник: Р-Спорт

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    06.03.2016 16:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 18:01

      Так что давайте просто стараться, работать, выкладываться на все сто - и может, нам улыбнётся удача.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 18:00

      Ну, если Лестер лидирует в АПЛ с отрывом в 5 очков а действующий чемпион Челси барахтается в середине - то действительно, ничего невозможного в футболе нет.
      Но всё же на сегодняшний день чемпионство Лестера гораздо более вероятно, чем другие невероятные результаты.

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