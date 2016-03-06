«Бавария» может приобрести Лукаку

«Бавария» заинтересована в приобретении нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку. Сообщается, что технический директор мюнхенцев Михаэль Решке посетил матч «ирисок» с «Астон Виллой», где внимательно следил за бельгийским форвардом. Мюнхенский клуб рассматривает Лукаку в качестве долгосрочной альтернативы Роберту Левандовски.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне бельгиец провел за «Эвертон» 28 матчей и с 18 голами является лучшим бомбардиром команды.