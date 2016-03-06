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    Македа: «Рэшфорду дают играть больше, чем давали мне, поэтому все в его пользу»

    Нападающий «Кардиффа» Федерико Македа, который так и не смог закрепиться в составе «Манчестер Юнайтед», дал напутствие новому таланту «красных дьяволов» Маркусу Рэшфорду.

    «Для Маркуса важно продолжать усердно работать, не зазнаваться, не читать всю ерунду, что пишут в газетах, не обращать внимания на этот ажиотаж вокруг него и понадеяться на то, что травмы обойдут его стороной.

    Парню дают шанс играть намного больше, чем в свое время давали мне, поэтому он должен оставаться спокойным и голодным до побед.

    «МЮ» присмотрит за ним, так что в настоящий момент все складывается в его пользу», — заключил Македа.

    Источник: Goal.com

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    06.03.2016 11:38
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