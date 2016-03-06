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    Ардилес: «Гвардиола поступил неэтично по отношению к Пеллегрини»

    Бывший футболист «Тоттенхэма» Освальдо Ардилес раскритиковал наставника «Баварии» Хосепа Гвардиолу, который подписал контракт с «Манчестер Сити» до ухода Мануэля Пеллегрини, возглавляющего клуб в настоящий момент.

    «Гвардиола поступил неэтично. Он ведет переговоры с другими клубами, где тренеры еще не уволены. Лично мне это не нравится. Гвардиола делал то же самое и перед тем, как прийти в «Баварию».

    Он один из лучших тренеров в мире и может возглавить любой клуб, поэтому ему не стоит так себя вести», — пояснил Ардилес.

    Источник: Sports.ru

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    06.03.2016 10:13
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 7 марта 2016, 16:59

      Бред какой. То есть - клуб должен сначала уволить тренера, потом какое-то время искать из СВОБОДНЫХ на тот момент? Чтоб все этично было.
      Иногда лучше жевать, чем говорить..

      -1
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