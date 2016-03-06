Ардилес: «Гвардиола поступил неэтично по отношению к Пеллегрини»

Бред какой. То есть - клуб должен сначала уволить тренера, потом какое-то время искать из СВОБОДНЫХ на тот момент? Чтоб все этично было.
Иногда лучше жевать, чем говорить..
Бывший футболист «Тоттенхэма» Освальдо Ардилес раскритиковал наставника «Баварии» Хосепа Гвардиолу, который подписал контракт с «Манчестер Сити» до ухода Мануэля Пеллегрини, возглавляющего клуб в настоящий момент.
«Гвардиола поступил неэтично. Он ведет переговоры с другими клубами, где тренеры еще не уволены. Лично мне это не нравится. Гвардиола делал то же самое и перед тем, как прийти в «Баварию».
Он один из лучших тренеров в мире и может возглавить любой клуб, поэтому ему не стоит так себя вести», — пояснил Ардилес.