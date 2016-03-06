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    Лодыгин: «Кокорин и Жирков адаптировались хорошо»

    Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился своим мнением о том, как проходит адаптация новичков команды – Юрия Жиркова и Александра Кокорина.

    «Можно ли сказать, что Жирков адаптировался в составе быстрее Кокорина? Да почему? Просто у них разные позиции. К тому же Кришито в последний день заболел. Мне кажется, они оба адаптировались хорошо. Остается только увидеть то, что они умеют делать на поле. Я думаю, это два достаточно опытных игрока для того, чтобы даже за такой короткий срок освоиться», – сказал Лодыгин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.03.2016 00:09
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