Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби

6 марта 2016, 21:27
100

В матче 19-го тура РФПЛ ЦСКА со счетом 1:0 одержал победу над «Спартаком». Победу в московском дерби армейцам принес единственный гол Ахмеда Мусы, забитый в дебюте встречи.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Муса, 11.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Широков (Головин, 75), Тошич (Ткачев, 84), Еременко, Муса.

Спартак: Ребров, Макеев, Гранат, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Ромуло, Попов (Зотов, 67), Промес, Мельгарехо (Зуев, 80), Зе Луиш.

Предупреждения: Вернблум, 51 Д. Комбаров, 39; Макеев, 53; Боккетти, 84.

Судья: Алексей Николаев (Москва).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (100)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
REDWHITE_
1457290186
Отскочили кони... Обидно. Но опять всю игру делал судья, отсюда и позор коней в Европе.
Ответить
REDWHITE_
1457290340
судья интересный, столько кони нарушали, руками, как в волейбол играли, но гонорар...)))) аха-ха
Ответить
CSKA №1
1457290730
ЦСКА вперед!!!Зениткам здесь вообще ловить нечего,готовьтесь к лиге европы!!!
Ответить
Любер
1457291738
Алень говно, не тренер. Ни чего не может.
Ответить
REDWHITE_
1457291858
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с голом нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы в ворота «Спартака» в поединке 19-го тура РФПЛ. «Эпизоду с голом ЦСКА в ворота «Спартака» дважды предшествовал офсайд. При первой передаче слева направо и при обратном пасе. В этих игровых эпизодах, предшествовавших взятию ворот, нужно было фиксировать положение вне игры. Раз офсайд, то гол засчитан ошибочно», – сказал Хусаинов. **************** под
ведем итог: кони, как всегда отскочили с помощью свистулькина
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1457291940
Широков обещал соорудтиь гол Спартаку - соорудил. Муса обещал забить - забил. - А девочки в краснобелой чирлидерской форме чего только ни обещали до игры - а умылись, как обычно, и грустят в печали на седьмой строчечке.
Ответить
CSKA №1
1457292103
ЦСКА ВПЕРЕД!!!
Ответить
roman230582
1457298926
С заслуженной победой армейцев
Ответить
Zeff
1457299667
ЦСКА это мешок навоза.
Ответить
Ubuntu
1457301334
Счёт должен был быть гораздо крупнее. Спартак показывает игру уровня Уфы или Мордовии
Ответить
Главные новости
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
3
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
6
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
8
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
7
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
20:19
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
14
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
14
Все новости
Все новости
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
21:10
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
14
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
14
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
1
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
4
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
135
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 9 августа 2026
18:52
1
ФотоИгрок «Спартака» выйдет на матч с «Краснодаром» под именем отца
18:35
3
Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»
18:21
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
4
Агент Сафонова ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
17:45
4
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
1
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
3
Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
17:05
1
В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»
16:50
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:28
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Евсеев – об игре «Динамо» с «Динамо Мх»: «Сегодня все болельщики будут за «Динамо»
15:51
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
8
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
В «Локо» двумя словами описали ситуацию в клубе
14:50
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+