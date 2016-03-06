РФПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби

В матче 19-го тура РФПЛ ЦСКА со счетом 1:0 одержал победу над «Спартаком». Победу в московском дерби армейцам принес единственный гол Ахмеда Мусы, забитый в дебюте встречи.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Муса, 11.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Широков (Головин, 75), Тошич (Ткачев, 84), Еременко, Муса.

Спартак: Ребров, Макеев, Гранат, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Ромуло, Попов (Зотов, 67), Промес, Мельгарехо (Зуев, 80), Зе Луиш.

Предупреждения: Вернблум, 51 – Д. Комбаров, 39; Макеев, 53; Боккетти, 84.

Судья: Алексей Николаев (Москва).

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