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    В ближайшие дни Мойес сменит Макларена на посту главного тренера «Ньюкасла»

    Главный тренер «Ньюкасла» Стив Макларен может быть уволен.

    Сообщается, что отставка наставника «сорок» может произойти уже в ближайшие дни. Главным претендентом на его место называют Дэвида Мойеса, который ранее возглавлял «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».

    По информации источника, сам Мойес заинтересован в этой работе, а руководство «Ньюкасла» считает его подходящей кандидатурой.

    Сегодня «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение в матче 29-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:3). Команда находится в зоне вылета.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    05.03.2016 21:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 5 марта 2016, 21:37

      Мойес что дурак - идти тренером в команду, которая одной ногой в чемпионшипе? Он слишком хорош для Ньюкасла.

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