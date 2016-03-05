В ближайшие дни Мойес сменит Макларена на посту главного тренера «Ньюкасла»

Мойес что дурак - идти тренером в команду, которая одной ногой в чемпионшипе? Он слишком хорош для Ньюкасла.
Главный тренер «Ньюкасла» Стив Макларен может быть уволен.
Сообщается, что отставка наставника «сорок» может произойти уже в ближайшие дни. Главным претендентом на его место называют Дэвида Мойеса, который ранее возглавлял «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, сам Мойес заинтересован в этой работе, а руководство «Ньюкасла» считает его подходящей кандидатурой.
Сегодня «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение в матче 29-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:3). Команда находится в зоне вылета.