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    Роналду вышел на второе место в списке бомбардиров чемпионатов Испании

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил четыре гола в матче 28-го тура Примеры против «Сельты» (7:1).

    Эти мячи позволили португальцу опередить Тельмо Сарру и выйти на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионатов Испании.

    Теперь на счету Роналду 252 гола в Примере, и больше него забивал только Лионель Месси – 304.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 20:14
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +14

      O"Gus-Hid 5 марта 2016, 21:09

      В матче 28-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Сельтой» (7:1) форвард мадридцев Криштиану Роналду, оформив покер, преодолел планку в 250 голов в Примере. Для этого ему понадобилось провести 228 матчей. Отметим, что для достижения той же отметки форварду «Барселоны» Лионелю Месси потребовалось 289 игр.
      Подробнее: http://www.soccer.ru/news/8751
      48.shtml

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > O"Gus-Hid 5 марта 2016, 21:40

      250 голов Месси забил за 289 игр,а Роналду за 228 игр....вывод: Криштиану круче Месси в Примере!))))

      4
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > ЖОРРО 5 марта 2016, 22:12

      поверхностный вывод.. это все равно что фила хита с каем грином

      0
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      Рейтинг: +14

      O"Gus-Hid > ЖОРРО 5 марта 2016, 22:17

      Роналду лучше Месси не только в Ла Лиге !

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      Рейтинг: +319

      alexfor > O"Gus-Hid 5 марта 2016, 22:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      лучше только по голам в лч. игра, ассисты, голы в ла лиге - всё за месси в остальном. роналду просто статист. сколько эта туча голов принесла кубков реалу??

      -6
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      Рейтинг: +319

      alexfor > O"Gus-Hid 5 марта 2016, 22:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      и то, если глянуть на то, кому и сколько он забивал хотя бы в этом сезоне лч, становится смешно))

      -4
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      Рейтинг: +14

      O"Gus-Hid > alexfor 5 марта 2016, 23:49

      Повторяю : Роналду лучше Месси и за пределами Ла Лиги !
















      Повторяю : Криштиану лучше Месси и за пределами Ла Лиги !
      Роналду был безусловным лидером Манчестер Юнайтед ! Что стало с этой командой без Криштиану - мы все сегодня видим . В Реале он также безальтернативный лидер , Без него Реал не команда !
      Что касается сборной Португалии , то он опять безооговорочный лидер . На чемпионатн Европы 2012 года , он довел свою команду до полуфинала , где Португальцы в равной игре уступили по серии пенальти испанцам - будущим Чемпионам . На ЧМ 1914 , Роналду в одиночку вытащил опять за уши вытащил свою сборную !
      А теперь вопрос всем фанатам Месси ; Чего путного достиг ваш кумир за пределами Барселоны ? Ответ : них... , в смысле , ничего !
      Я нисколько не оспариваю величие этого футболиста , но наполовину Месси - это дутая фигура ! Из своих пяти мячей , только 2 реальные , остальные дутые.
      Когда 2012 году вместо Иньесты , который был признан лучшим игроком ЧЕ , и который к тому моменту уже был чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы , ЗМ опять отдали Месси , весь цивилизованный футбольный мир уже смеялся .



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      Рейтинг: +319

      alexfor > O"Gus-Hid 6 марта 2016, 09:56

      куда там кого роналду вытащил?)))) не смеши))
      твой лидер незаметен с более или менее равными по уровню)
      1. мю развалилось уж явно не после его ухода, а скорее после ухода фергюссона.
      2.в реале лидер? почему этот лидер не проявил себя против принципиальных соперников, где очки нужны были, как воздух? (атлетико, барса, вильярреал...)
      зато всегда готов радоваться и распускаться, как павлин, когда кладет пента-трики гранадам и покеры мальмам.
      3. забивание дубли и хет-трики армянам, чехам - не показатель лидерства и класса. вот именно, против сильной команды (испании) он снова потерялся. где он там тащил? изнасиловал бедных чехов?
      4. про чм 2014 опять же молчал бы. опять же унизил совсем нефутбольную сборную чехов, зато в группе по полной обосрался, как всегда валялся и ныл, но на чм это не прокатывает, только в реале.
      5. чего путного достиг месси? сколько выиграл месси ла лигу и сколько роналду с прихода его в реал? в сборной - финал чм и кубка америки. когда роналду сможет дойти с португалией до финала чм и че? правильно - никогда!
      теперь про зм, спорный там только в 10-м году был, с иньестой вполне оба были достойны (не надо мешать чм 2010 иньесты сюда, это совсем другой год), но выбрали месси, тут все чисто (извини меня, 91 гол в году и 75 в сезоне тоже не каждый день забивается). а что ты имеешь против остальных зм? что ж ты не скажешь про зм роналду 2013 года? когда для его победы аж голосование продлили? вот что действительно смешно и вызывает жалость)

      так что, горе-эксперт, над кем действительно надо смеяться, так это над высокомерным павлином роналду, а его празднования голов слабакам и ничего не решающему голу в финале лч с пеналя, так вообще потеха)))))

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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 > O"Gus-Hid 6 марта 2016, 10:40

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      Рейтинг: +10

      BarcaForca > O"Gus-Hid 6 марта 2016, 10:50

      Роналду вышел на второе место в списке бомбардиров чемпионатов Испании !! Ключевое слово "ВТОРОЕ". Все споры бессмысленны.

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > BarcaForca 6 марта 2016, 14:21

      СПОРЫ БУДУТ ВСЕГДА!!!!И это круто)

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      Рейтинг: +14

      Roman Khabarov > ЖОРРО 6 марта 2016, 14:44

      Роналду пришел на пике формы в реал! а у меси ведется статистика с 2004 года. он тогда только в конце матча выходил, а это уже считается за 1 игру

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      O"Gus-Hid > alexfor 6 марта 2016, 16:18

      Напомни мне и другим , пожалуйста , что Месси показал за пределами Барселоны ? Ответ : них..., в смысле НИЧЕГО !!!
      На Copa America 2011 , который проходил на родине Месси - Аргентине , он не забил ни одного мяча !
      На ЧМ 2014 года в Бразилии, где Аргентина считалась самой сильной по составу , она с трудом выиграла у Ирана , Швейцарии (послематчевые пенальти) и у Чудом у Голандии (послематчевые пенальти) . в финале продула немцам
      На Copa America 2015 , где ему ПОДАРИЛИ звание лучшего игрока турнира , а не Санчесу , который привел сборную Чили к Чемпионству, Месси забил один гол с пенальти !
      Вот что значит Месси за пределами Барселоны !

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      Рейтинг: +319

      alexfor > O"Gus-Hid 6 марта 2016, 20:23

      а роналду-то что показал, напомнишь?
      про чм 2014 - фаворитом считались немцы, а не аргентинцы, и тем не менее в финале они создали больше моментов, чем немцы.
      выиграли у ирана и у швейцарии ( и без пенальти, а в доп.времени). тренер поставил игру от обороны, отсюда столько и голов.
      результат - финал чм мира и 4 гола, так а что сделал роналду и его сьорная, еще раз спрашиваю??? куда меньше, чем месси!!!

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      Рейтинг: +14

      O"Gus-Hid > alexfor 6 марта 2016, 21:42

      Смешно сравнивать сборную Аргентины , состоящую из " звезд", со сборной Португалии , где одному Криштиану приходится пахать за всех !

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      alexfor > O"Gus-Hid 6 марта 2016, 23:16

      это отмазы. сборная-то из звезд, только команды нет, каждый тянет в атаке одеяло на себя.
      ну хорошо, реал - звездная команда, но роналду опять же показывает свой уровень на слабаках, так же и в сборной.

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      alexfor > O"Gus-Hid 6 марта 2016, 23:17

      превозносишь одного роналду, а реалу, например, далеко не роналду последнюю лч принес. ну про сборную молчу, он там тянет только со шведами и армянами, там и дзюба потащит.

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      Рейтинг: +14

      O"Gus-Hid > alexfor 7 марта 2016, 15:15

      Читай вниматеКриштиану снова шалил и ставил рекорды, и «Соккер.ру» вспоминает впечатляющие достижения из длинного наградного списка Роналду, который забил за «Реал» больше мячей, чем сыграл матчей, и не собирается останавливаться.
      Лучший бомбардир в истории «Реала»
      Когда ниже тебя в списке Рауль, Ди Стефано, Сантильяна, Пушкаш, Пирри, Бутрагеньо и Уго Санчес, многие из которых провели больше матчей за «Реал» – у Гонсалеса Бланко, например, попыток было в два раза больше, то такое достижение само по себе ценно. А если вспомнить о коэффициенте голов за матч в «Реале» – у Роналду больше единицы, то становится понятно, почему это достижение можно назвать одним из главных в его карьере. Впечатляет, как быстро приезжий Роналду выиграл у всех – уже второй бомбардир в истории Примеры, ведь обошел Тельмо Сарру и уступает только Месси.
      Забивал в шести «Эль-Класико» подряд
      Добрые люди обязательно придут в комментарии, чтобы напомнить – у Роналду за все сезоны в «Реале» только один чемпионский титул и этот год не станет исключением. Но давайте не смешивать достижения и неудачи футболиста, который настолько стабилен, что может забить «Барселоне» в шести матчах подряд, хотя каждый раз, понятное дело, выигрывать у такой команды Криштиану не может. Но в октябре 2012-го он побил рекорд Ивана Саморано, который в девяностых огорчал «Барселону» пять раз подряд.
      Единственный четырехкратный обладатель «Золотой бутсы»
      До октября прошлого года и вручения четвертого приза Роналду делил рекорд с Месси, но вышел вперед – Криштиану завоевал награду еще раз и на церемонии вручения мечтал побеждать снова и снова. Посмотрим, успеет ли, все-таки время идет быстро, уже за тридцать, но зато в плане бомбардирских успехов в Примере португальцу нет равных. Хотя стоит отметить, что одну из четырех престижных наград он получил, еще выступая за «Манчестер Юнайтед» – в АПЛ Роналду делит рекорд с Суаресом и Ширером, у всех было по 31 голу за сезон с 38 турами.
      Первый, забивавший всем командам сезона в Ла Лиге
      В 2012-м в игре против «Мальорки» в заключительном туре чемпионата Роналду смог забить островной команде и стал первым в истории Примеры футболистом, который забивал за один сезон всем без исключения соперникам. Такое достижение нельзя превзойти, можно только повторить. В испанском чемпионате играли многие нападающие, которых можно назвать гениальными, однако Роналдо стал первым, кто собрал голы против девятнадцати соперников, и только Месси через год сумел повторить рекорд и сделал это чуть быстрее, чем Криштиану. Впрочем, это значения не имеет – у обоих впечатляющие достижения.
      Самый скорострельный в мире
      И сто пятьдесят голов, и двести забил быстрее всех в истории испанского футбола. А теперь Роналду соорудил 350 голов за «Реал», сыграв 325 матчей. Хотя в истории мирового футбола быстрее Криштиану отметку покоряли не только в мире – молодому Пеле понадобилось двадцать семь десятков матчей, но и в Европе в прошлом, ведь великий австрийский и чешский игрок Йозеф Бицан за «Славию» из Праги забил почти четыреста раз, сыграв чуть больше двухсот матчей. Вот только в давнем случае не всегда голы были в признанных УЕФА матчах. Поэтому официально Роналду один из самых скорострельных нападающих в истории футбола, и самый – в новое время.
      Единственный, кто забил больше 50 мячей в пяти сезонах подряд
      Даже у Пеле пять сезонов с покорением отметки в пятьдесят мячей в официальных встречах за «Сантос», как у Роналду. Но бразилец мало того, что центральный форвард, а не вингер, так еще и не сумел собрать их в ряд, как Криштиану. Кроме того, Пеле играл за свою родную команду восемнадцать сезонов – получал больше попыток, тогда как португалец пробивает полтинник в пяти случаях из шести. В этом сезоне тоже может забить еще немало, время есть, ведь обычно играет под шесть десятков игр во всех турнирах за сезон. Так что этот рекорд может пасть. К слову, у Месси пока четыре сезона с полтинником и больше мячей.
      Лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов
      Не так давно вместе с Месси опередили Рауля, а теперь в их личной гонке Роналду вышел вперед – после красивого гола в ворота «Ромы» у португальца восемьдесят девять точных ударов против восьмидесяти двух у Лионеля после дубля в Лондоне. При этом стоит отметить, что у аргентинца чуть выше коэффициент голов за матч, однако поскольку на счету Роналду семнадцать мячей за один сезон – тоже рекорд, а разок забил пятнадцать раз за календарный год, то Криштиану можно назвать специалистом по голам в Европе – может увеличить свой рекорд уже очень скоро!
      Первый, кто отличился на каждой минуте матча
      Роналду стал первым игроком, которому покорилось достижение, повторить которое смог Златан Ибрагимович, но этот рекорд нельзя побить – португалец забивал на каждой минуте основного времени матча. Невероятное достижение, причем еще и символичное, поскольку имея гол на первой минуте матча и еще восьмидесяти восьми, нападающий не мог никак забить именно на седьмой – его номер в МЮ и «Реале». Однако в полуфинале Кубка Короля против «Атлетико» в феврале 2014-го отличился в нужное время и стал первым! К слову, «Барселоне» и «матрасникам» он частенько забивал, с этим проблем нет.
      Девятикратный участник сборной года ФИФА
      Возможно, кому-то покажется, что важнее любой «мелкий» бомбардирский рекорд Роналду, однако данный пункт солиднее, поскольку подчеркивает стабильность единственного в мире человека, который выигрывал чемпионство, ЛЧ, Суперкубок УЕФА, «Золотую бутсу», «Золотой мяч» и даже клубный чемпионат мира с двумя разными клубами. Роналду считали игроком мирового уровня, когда он играл за «Манчестер Юнайтед», не изменили мнение и после перехода в «Реал». Сейчас лучший бомбардир в истории сборной Португалии может наиграть на десятое попадание в сборную года, и хотя он там параллельно с Месси, пока никто в этой номинации вперед не вышел.
      Автор тридцати шести хет-триков
      Тут объяснения не нужны, только напоминание, что у Месси снова на один меньше матчей с тремя голами за вечер. Через десять лет об этой двойке будут говорить, как о главных футболистах мира в истории. Уже сейчас можно встретить опрос, в котором Яшин проиграет Буффону, да и о Пеле вспоминают реже по понятным причинам. Но даже без учета забывчивости толпы португалец и аргентинец и вправду играют феноменально в мире, где качественный футбол повсеместен, а фармацевтика и современные методы подготовки сделали футболистов атлетами, созданными для рекордов. При этом только Роналду и Месси играют на самом высоком уровне столько лет подряд, даже Зидан признает – он так не умел.
      Подробнее: http://www.soccer.ru/articles/
      875277.shtmlльно :

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 21:01

      Второе место после Лионеля Месси - звучит, как приговор без права на обжалование.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Aztec58 7 марта 2016, 20:52

      Второе место после Лионеля Месси...пока))))

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