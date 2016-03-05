Роналду вышел на второе место в списке бомбардиров чемпионатов Испании

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил четыре гола в матче 28-го тура Примеры против «Сельты» (7:1).

Эти мячи позволили португальцу опередить Тельмо Сарру и выйти на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионатов Испании.

Теперь на счету Роналду 252 гола в Примере, и больше него забивал только Лионель Месси – 304.