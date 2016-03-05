Роналду вышел на второе место в списке бомбардиров чемпионатов Испании

В матче 28-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Сельтой» (7:1) форвард мадридцев Криштиану Роналду, оформив покер, преодолел планку в 250 голов в Примере. Для этого ему понадобилось провести 228 матчей. Отметим, что для достижения той же отметки форварду «Барселоны» Лионелю Месси потребовалось 289 игр.
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/8751
48.shtml
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил четыре гола в матче 28-го тура Примеры против «Сельты» (7:1).
Эти мячи позволили португальцу опередить Тельмо Сарру и выйти на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионатов Испании.
Теперь на счету Роналду 252 гола в Примере, и больше него забивал только Лионель Месси – 304.