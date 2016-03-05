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    Венгер: «Не знаю, остались ли мы в чемпионской гонке»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил турнирные перспективы команды после матча 29-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).

    «Я не знаю, остались ли мы в чемпионской гонке. Посмотрим, что произойдет на выходных, но этот матч должен придать нам заряд бодрости, и если мы сможем им воспользоваться, то у нас будет шанс. Игра показала, что у нас есть правильный дух и сбалансированность. В целом, мы сыграли надежно.

    Если «Лестер» обыграет «Уотфорд», то они окажутся в отличном положении. Они не зависят от чужих результатов», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    05.03.2016 19:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +421

      LMI 5 марта 2016, 19:59

      В гонке мы не остались уже, это совершенно очевидно. Столько раз промахиваться, столько раз терять очки - тут даже без вариантов Но надо хоть из тройки не вылететь. Ну и в КА возможен вариант третьего раза подряд

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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 19:04

      В голосе и сомнение, и надежда.

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