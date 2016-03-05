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    Пьянич: «Все игроки «Ромы» рады работать со Спаллетти»

    Полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич уверен, что возвращение Лучано Спаллетти на пост главного тренера пошло на пользу римской команде.

    «Мы проделали большую работу в матче с очень сильной командой и полностью заслужили победу. Сегодня выиграл сильнейший. Мы в последнее время играем очень хорошо и уверенно. Нужно продолжать в том же духе, сейчас «Рома» играет со злостью и мотивацией. Мы пожинаем плоды упорных тренировок. Вся команда рада работать со Спаллетти», — заключил Пьянич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.03.2016 10:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 5 марта 2016, 11:51

      Кстати нынешний подбор игроков в роме сильнее чем у зенита,даже наинголлан выглядит по солидней чем витсель вот почему спалл хотел его подобрать с дженоа пару лет назад)

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 5 марта 2016, 11:50

      В зените почти также было поначалу,правда подбор игроков был на тот момент намного слабее,но а потом у него попросту кончились идеи

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