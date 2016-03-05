Примера. «Реал» благодаря покеру Роналду уничтожил «Сельту»

В матче 28-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Сельтой» (7:1) форвард мадридцев Криштиану Роналду, оформив покер, преодолел планку в 250 голов в Примере. Для этого ему понадобилось провести 228 матчей. Отметим, что для достижения той же отметки форварду «Барселоны» Лионелю Месси потребовалось 289 игр.
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В матче 28-го тура Примеры «Реал» в родных стенах разгромил «Сельту» – 7:1. Покер на свой счет записал Криштиану Роналду.
Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур
Реал – Сельта – 7:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Пепе, 41; 2:0 – Роналду, 50; 3:0 – Роналду, 58; 3:1 – Аспас, 62; 4:1 – Роналду, 65; 5:1 – Роналду, 76; 6:1 – Хесе, 78; 7:1 – Бэйл, 81.