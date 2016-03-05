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    Примера. «Реал» благодаря покеру Роналду уничтожил «Сельту»

    В матче 28-го тура Примеры «Реал» в родных стенах разгромил «Сельту» 7:1. Покер на свой счет записал Криштиану Роналду.

    Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

    Реал – Сельта – 7:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Пепе, 41; 2:0 – Роналду, 50; 3:0 – Роналду, 58; 3:1 – Аспас, 62; 4:1 – Роналду, 65; 5:1 – Роналду, 76; 6:1 – Хесе, 78; 7:1 – Бэйл, 81.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 19:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      O"Gus-Hid 5 марта 2016, 20:57

      В матче 28-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Сельтой» (7:1) форвард мадридцев Криштиану Роналду, оформив покер, преодолел планку в 250 голов в Примере. Для этого ему понадобилось провести 228 матчей. Отметим, что для достижения той же отметки форварду «Барселоны» Лионелю Месси потребовалось 289 игр.
      Подробнее: http://www.soccer.ru/news/8751
      48.shtml

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > O"Gus-Hid 5 марта 2016, 21:11

      Ты забыл указать, что до первого места занимаемого Месси в списке бомбардиров энтому КриРо. как до Луны, ага.

      1
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      Рейтинг: +14

      O"Gus-Hid > Aztec58 5 марта 2016, 22:14

      Внимательно читай цифры : Роналду 250 голов в 228 матчах ;
      Месси 250 голов в 289 матчах.

      -1
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      Рейтинг: +319

      alexfor > O"Gus-Hid 6 марта 2016, 10:01

      а почему вы так считаете?? вы берите точку отчета с прихода роналду в реал, а там практически равенство. а то засчитываете матчи 18летнего месси, когда его выпускали-то минут на 10-15.

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