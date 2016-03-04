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    Покеттино: «Фергюсон и Венгер – особенные, они похожи на Марадону и Месси»

    Главный тренер "Тотттенхэма» Маурисио Покеттино перед матчем 29-го тура АПЛ против «Арсенала» поделился мнением о наставнике «канониров» Арсене Венгере.

    «Существуют особые способности, которые были у Фергюсона, а сейчас есть у Венгера. Я не знаю, изменились ли возможности тренеров или изменился сам футбол, трудно сказать.

    Вероятно, они – особенные люди. Возможно, Фергюсон и Венгер – особенные люди, которым удается так долго оставаться на своей работе.

    Это похоже на Марадону или Месси. Для некоторых футболистов тяжело каждый сезон играть, как они, не так ли?

    Когда мы говорим людях вроде Фергюсона и Венгера, то, возможно, дело не в особенностях клуба, а в том, что сами эти тренеры особенные», – сказал Покеттино.

    Источник: Skysports

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    04.03.2016 22:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +238

      Громит 5 марта 2016, 06:55

      Бомбардир, наймите учителя русского языка в штат, одолели уже ваши ошибки!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 00:46

      Ни на кого они не похожи, блин, вполне самодостаточные, выдающиеся личности.

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 4 марта 2016, 22:47

      И такое имеет место быть.

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