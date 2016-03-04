«Рома» - «Фиорентина». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 28-го тура чемпионата Италии состоится матч между «Ромой» и «Фиорентиной». В очном противостоянии сыграют команды, которые ведут борьбу за третью строчку турнирной таблицы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рома» - «Фиорентина». Начало в 22:45. Не пропустите!