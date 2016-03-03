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    Агент Доннаруммы требует для своего клиента зарплату в размере одного миллиона

    "Милан" хочет продлить контракт с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой.

    Впрочем, сложность состоит в том, что агент голкипера Мино Райола требует увеличить зарплату своего клиента до 1 миллиона евро в год. По нынешнему контракту футболист получает 250 тысяч евро в год.

    17-летний Доннарумма выступает за "Милан" с 2015 года, провел за клуб 19 матчей и пропустил 14 голов. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 5 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    03.03.2016 20:11
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +89

      Serg--015 5 марта 2016, 15:22

      Учитывая его перспективу, можно и дать такую зарплату.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 3 марта 2016, 21:41

      Да нах. он нужен ваш гадальский

      -2
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