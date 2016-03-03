Председатель наблюдательного совета «Кайрата» рассказал о переговорах с Аршавиным

Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев рассказал о том, как проходят переговоры с полузащитником Андреем Аршавиным.

"Аршавин тут. Ведем переговоры. У нас еще есть время, чтобы договориться с ним. Сейчас он тренируется с командой. То, что к нам приехал некогда капитан сборной России, — это говорит об уважении к нашему клубу и непосредственно к Бородюку. Он профессионал. Аршавин захотел приехать, ознакомиться с городом.

Это понятное дело, все-таки для него это новый вызов судьбы, новый чемпионат. Нам приятно, что последние 10 дней пишут о нем и о "Кайрате". Но какой именно выбор сделает Аршавин, я не готов ответить", — цитирует Боранбаева Vesti.kz.