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    Манчини: «Пара проигранных матчей, и нас критикуют абсолютно все»

    Главный тренер "Интера" Роберто Манчини доволен своими подопечными даже несмотря на вылет из Кубка Италии.

    "Это был отличный матч, и я благодарен подопечным за игру. Очень жаль, что так получилось, ведь мы заслуживали выйти в финал. "Интер" был на первом месте в Серии А на протяжении 18 туров, но мы все равно получали критику. Сейчас стоило проиграть несколько матчей, и нас критикуют абсолютно все. Но мы будем работать, не обращая на это внимание. В этом матче все решила одна ошибка", - приводит слова Манчини Rai Sport..

    Напомним, что недавно сообщалось о возможном увольнении итальянского специалиста.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2016 08:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 3 марта 2016, 13:03

      В себя поверили)

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