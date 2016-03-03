Прядкин: «Главная задача Инфантино? Вернуть ФИФА в футбол»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о выборе на пост главы ФИФА Джанни Инфантино. Напомним, на данный пост спортивный функционер был назначен 26 февраля.

– Почему было решено поддерживать Инфантино?

– Во-первых, мы его хорошо знаем. Во-вторых, это человек, который давно работает в футболе, с большим опытом работы. У него очень хорошие отношения с РФС, президентом футбольного союза Виталием Леонтьевичем Мутко. Когда Джанни был избран, все от души его поздравили. Те реформы, которые прописаны в предложенной им программе, уверен, будут выполнены, поскольку это профессионал, жесткий, но в то же время последовательный человек, который все свои идеи старается воплощать в жизнь.

– Какая главная задача у Инфантино в ФИФА?

– Вернуть ФИФА в футбол. В последнее время организацию сопровождают конфликты и скандалы. Необходимо, чтобы руководящий орган мирового футбола перестали поливать грязью. У ФИФА всегда была выстроена четкая вертикаль, ее нужно вернуть, сделать прозрачной.