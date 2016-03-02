Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» интересуется Умтити

    "Барселона" проявляет интерес к защитнику "Лиона" Самуэлю Умтити.

    Представители каталонского клуба посетили один из матчей чемпионата Франции и следили за игрой футболиста. Не исключено, что "Барселона" попытается приобрести игрока в летнее трансферное окно.

    22-летний Умтити выступает за "Лион" с 2011 года, провел за клуб 160 матчей и забил 5 голов. Также на его счету 7 матчей и 1 гол за молодежную сборную Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2016 15:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 2 марта 2016, 20:44

      думаю нужно отдавать его, развитие ему нужно, очень толковый цз

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11