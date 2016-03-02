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    Канделаки: «Творческий коллектив «Матч ТВ» первый раз встретил меня с презрением»

    Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки вспоминает о своих первых встречах с сотрудниками и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

    "Встреча с творческим коллективом? Сказать, что мне были не рады – не сказать ничего. Презрение было самой приятной реакцией людей в тот день. И вот когда мы подошли к точке кипения, я спросила" "Ну, хорошо, я не привожу в пример себя, хотя у меня был рекламный контракт на два миллиона долларов. Вы мне сейчас говорите, что вы супер. У кого-то здесь есть контракт хотя бы на сто тысяч долларов? Американские спортивные тележурналисты – звезды. Они не уступают звездам развлекательного телевидения". Мне отвечают: "Ну, тут у нас спортивная журналистика. Нас не одели, не причесали, не подготовили студию, на дали денег на командировку…" Теперь, сказала я, вам сделают всё. Давайте посмотрим, что будет дальше. Кто-то сумеет воспользоваться возможностями, а кому-то они не помогут, потому что нет харизмы и способности меняться перед лицом больших вызовов.

    Первая встреча с Алексеем Миллером? Я, конечно, волновалась. Он мог оказаться консервативным человеком. Но нет, про нашу пиар-стратегию сказал так: "Прекрасно, канала еще нет, а про него вовсю говорят. Продолжайте в том же духе", - сказала Канделаки.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.03.2016 13:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 2 марта 2016, 16:51

      Когда канала небыло,было столько рекламы,что будет столько бесплатного футбола!!!Обещали показывать НХЛ,который я обожаю смотреть!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 марта 2016, 16:27

      Тьфу-тьфу-тьфу . Какой контракт? Какой Миллер? Коню (не цска) же ясно как она стала во главе матча(с маленькой буквы)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +67

      Lenine 2 марта 2016, 16:15

      Зажрались...
      Лучше чтоб как раньше было?
      =============================
      ====================
      Программа канала "Россия 2" на 01 марта 2015:
      15:20 Лыжный спорт. Ч. м. Масс-старт. М. 50 км
      17:45 Отдел С.С.С.Р. Фармацевт
      18:35 Отдел С.С.С.Р. Свидетели
      19:30 Отдел С.С.С.Р. Заложники
      20:20 Отдел С.С.С.Р. Наемник
      21:10 Отдел С.С.С.Р. Месть
      22:05 Отдел С.С.С.Р. Отпуск
      22:55 Отдел С.С.С.Р. Танцор
      23:45 Большой футбол с Владимиром Стогниенко.
      ==================
      ==============================
      =
      А то, что повыгоняли, так, это всегда так, когда новое руководство приходит. Орлова не выгнать: дядя Леша даже за робкую попытку намекнуть на это покарает анально.
      Так что как выше сказали: сидите и не пиздите

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Borz1 2 марта 2016, 15:48

      большое спасибо за уткина

      1
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      Рейтинг: +26

      dima556 2 марта 2016, 14:36

      Миллер ей с сарказмом сказал, а она не поняла))

      4
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 2 марта 2016, 14:22

      и далеко не последний

      1
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      Рейтинг: -130

      калач 2 марта 2016, 14:22

      пусть валит нахрен верните Уткина

      6
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 2 марта 2016, 14:08

      А на второй раз с омерзением

      4
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      Рейтинг: +3931

      Kollljan 2 марта 2016, 14:03

      матч тв для федерального канала сойдет. Что касается спорта и футбола в частности, лучше заплатить немного денежек и купить тарелку нтв+. И можно забыть об матч тв.

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 марта 2016, 13:54

      Да до сих пор с презрением смотрят,сделали канал черте какой,нормальных комментаторов выгнали,оставили Орлова

      5
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