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    Большую часть прибыли «Ливерпуль» потратит на трансферы

    "Ливерпуль", заработавший рекордную сумму в 297,9 миллионов фунтов, планирует большую часть этих денег потратить на трансферы.

    Исполнительный директор Иэн Эйр сообщил, что руководство очень довольно финансовым положением команды, и планирует помочь главному тренеру Юргену Клоппу укрепить команду в межсезонье.

    "Нам очень повезло, что весь доход идет на развитие команды. Никогда не было, чтобы руководство не поддержало тренера, и точно так же мы поможем Юргену этим летом", - сказал Эйр.

    Напоминаем, что главными целями команды остаются полузащитник Марко Ройс из "Боруссии" и Марио Гетце из "Баварии".

    Источник: Express.co.uk

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    02.03.2016 10:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +118

      Лыков 2 марта 2016, 15:28

      Класс, с этими ребятами можно стать чемпионами

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