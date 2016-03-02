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    Руководство «Ливерпуля» поможет Клоппу купить Ройса

    Американские владельцы "Ливерпуля" всерьез настроены помочь наставнику команды Юргену Клоппу подписать его бывшего протеже Марко Ройса из дортмундской "Боруссии".

    Ройс является главной целью красных, а его возможное подписание поддержал легенда клуба Джейми Каррагер.

    Другой знакомый Клоппу игрок – Марио Гетце – тоже находится на прицеле, но его подписание кажется руководству слишком маловероятным.

    Источник: Mirror.co.uk

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    02.03.2016 08:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      F.A.N995 2 марта 2016, 13:46

      Очень хочу переход Ройса в Ливерпуль[URL=http://smayliki.
      ru/smilie-865031175.html][IMG]
      http://s14.rimg.info/5f0f4df22
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