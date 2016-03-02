Примера. «Атлетико» уверенно переиграл «Реал Сосьедад»

В матче 27-го тура Примеры "Атлетико" с крупным счетом обыграл "Реал Сосьедад" – 3:0. Первый гол в игре забил Диего Рейес, отправивший мяч в собственные ворота, затем забил Сауль, а оформил разгром Антуан Гризманн, реализовавший пенальти.

Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

Атлетико – Реал Сосьедад – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Рейес (в свои ворота), 8; 2:0 – Сауль , 46; 3:0 – Гризманн (с пенальти), 61.

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