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    Примера. «Атлетико» уверенно переиграл «Реал Сосьедад»

    В матче 27-го тура Примеры "Атлетико" с крупным счетом обыграл "Реал Сосьедад" – 3:0. Первый гол в игре забил Диего Рейес, отправивший мяч в собственные ворота, затем забил Сауль, а оформил разгром Антуан Гризманн, реализовавший пенальти.

    Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

    Атлетико – Реал Сосьедад – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Рейес (в свои ворота), 8; 2:0 – Сауль , 46; 3:0 – Гризманн (с пенальти), 61.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2016 00:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      olawe29 2 марта 2016, 06:40

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