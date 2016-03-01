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    Василий Березуцкий: «Лимит убивает русский футбол в долгосрочной перспективе»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился своим мнением о лимите на иностранных футболистов в РФПЛ, а также о пользе видеоповторов.

    – Лимит убивает русский футбол?

    – Я считаю, что да. Вдолгую – да. Может, какой-то эффект мы увидим в ближайшее время, может, в этом есть смысл до чемпионата мира, но вдолгую лимита быть не должно. По крайней мере, есть формат "11+10", он представляется мне замечательным и правильным.

    – Видеоповторы на табло, мне кажется, никак не помогут российскому футболу.

    – Издеваешься? Мы один раз играли на "Локомотиве" играли, нам забивают гол, мы поворачиваемся – и видим, что был офсайд. Начинаем пихать судье: "Посмотри, офсайд!". А он молчит и стоит, потому что им посмотреть нельзя. Он уже понимает, что ошибся, а смотреть нельзя. А так человек посмотрел, обернулся, сказал: "Фэйр-плей, ребята, идите, забейте гол". Прошли и забили – замечательно, – сказал Березуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.03.2016 23:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Робб Старк 2 марта 2016, 00:06

      он еще говарил чтобне дети выводили футболистов а модели)))

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