Пьянич интересен «Челси»

посмотрел его на ютубе... ну вроде не плох... но и ничего выдающегося.
куда его ставить ? у нас там фабрегас или оскар. а штрафные виллиан мочит не хуже если не лучше. погба к нам похоже не пойдет, жалко. если уйдет коста то нужен будет нападающий. мне думается нам бы очень подошел кавани. и еще нужен правый защитник. иванович реально там тупит, а в центре вроде смотрится лучше.
Хавбек "Ромы" Миралем Пьянич может перейти в "Челси". Как сообщает источник, 25-летним боснийцем заинтересован Антонио Конте, который может возглавить клуб после окончания чемпионата Европы.
Руководство лондонского клуба готово заплатить за футболиста 40 миллионов евро, прописанных в его контракте в качестве суммы отступных.
За "Рому" в текущем розыгрыше Серии А Пьянич провел 24 матча, забив девять голов и сделав восемь результативных передач.