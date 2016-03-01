Пьянич интересен «Челси»

Хавбек "Ромы" Миралем Пьянич может перейти в "Челси". Как сообщает источник, 25-летним боснийцем заинтересован Антонио Конте, который может возглавить клуб после окончания чемпионата Европы.

Руководство лондонского клуба готово заплатить за футболиста 40 миллионов евро, прописанных в его контракте в качестве суммы отступных.

За "Рому" в текущем розыгрыше Серии А Пьянич провел 24 матча, забив девять голов и сделав восемь результативных передач.