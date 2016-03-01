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    Пьянич интересен «Челси»

    Хавбек "Ромы" Миралем Пьянич может перейти в "Челси". Как сообщает источник, 25-летним боснийцем заинтересован Антонио Конте, который может возглавить клуб после окончания чемпионата Европы.

    Руководство лондонского клуба готово заплатить за футболиста 40 миллионов евро, прописанных в его контракте в качестве суммы отступных.

    За "Рому" в текущем розыгрыше Серии А Пьянич провел 24 матча, забив девять голов и сделав восемь результативных передач.

    Источник: Calciomercato

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    01.03.2016 11:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 1 марта 2016, 22:43

      посмотрел его на ютубе... ну вроде не плох... но и ничего выдающегося.
      куда его ставить ? у нас там фабрегас или оскар. а штрафные виллиан мочит не хуже если не лучше. погба к нам похоже не пойдет, жалко. если уйдет коста то нужен будет нападающий. мне думается нам бы очень подошел кавани. и еще нужен правый защитник. иванович реально там тупит, а в центре вроде смотрится лучше.

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      Рейтинг: +117

      Marchen 1 марта 2016, 16:15

      не плох!

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