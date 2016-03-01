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    Сарри: «Да, мы не победили, но я возвращаюсь в Неаполь довольным»

    Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри подвел итог матча 27-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (1:1). По словам специалиста, он доволен результатом встречи, хоть его команда и потеряла очки.

    "Наполи" был хорош в дебюте встречи. Но потом команда допускала слишком много потерь, и соперник этим пользовался. Считаю, что мы с "Фиорентиной" показали зрелищный футбол. Я получил удовольствие, наблюдая за игрой со скамейки. Да, мы не победили, но я возвращаюсь в Неаполь довольным", - сказал он.

    Напомним, что "Наполи" продолжает борьбу с "Ювентусом" за первую строчку в турнирной таблице. Сейчас лидируют именно туринцы, которые набрали на три очка больше.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    01.03.2016 06:47
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