Иньеста: «Месси – номер один, сомнений на этот счет нет»

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста расхвалил своего партнера по команде Лионеля Месси. Похвалы аргентинец удостоился после вчерашнего матча, в котором каталонцы обыграли "Севилью".

"Месси – номер один, сомнений на этот счет нет. Другого такого футболиста не будет.

На мой взгляд, Месси, Суарес и Неймар – лучшее трио в истории. Я и в клубе, и в сборной воспринимаю своих партнеров как лучших. Лео – номер один", – сказал испанец.