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    Иньеста: «Месси – номер один, сомнений на этот счет нет»

    Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста расхвалил своего партнера по команде Лионеля Месси. Похвалы аргентинец удостоился после вчерашнего матча, в котором каталонцы обыграли "Севилью".

    "Месси – номер один, сомнений на этот счет нет. Другого такого футболиста не будет.

    На мой взгляд, Месси, Суарес и Неймар – лучшее трио в истории. Я и в клубе, и в сборной воспринимаю своих партнеров как лучших. Лео – номер один", – сказал испанец.

    Источник: Mundodeportivo

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    29.02.2016 18:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 19:03

      Согласен! Пеле, Марадона, Круифф и иже с ними ушли в область легенд и преданий, но на таком стабильно-высочайшем уровне они никогда не играли.

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