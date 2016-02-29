Хенесс может вернуться к работе с «Баварией»

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге может предоставить бывшему президенту мюнхенской команды Ули Хенессу должность в клубе. Напомним, что сегодня, 29 февраля Хеннес был досрочно освобожден из тюрьмы.

"Если он хочет быть здесь, то, вероятно, получит работу, но я с ним не обсуждал его планы. Недавно он сказал, что хочет сначала поехать в отпуск, а уже потом определится, что будет делать дальше", — сказал он.

Напомним, что весной 2014 года Ули Хенесс был приговорен к трем с половиной годам заключения после того, как его обвинили в уклонении от уплаты налогов.