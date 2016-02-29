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    «Лацио» – «Сассуоло». Смотреть онлайн

    Если дела "Лацио" в Лиге Европы идут довольно хорошо, то в Серии А не все так радужно. В феврале римляне одержали только одну победу в четырех встречах и на данный момент расположились на восьмой строчке в турнирной таблице. Победа над идущим выше "Сассуоло" не позволит бело-голубым серьезно изменить положение, но вот обойти черно-зеленых поможет сполна.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало матча "Лацио" – "Сассуоло" в 21:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.02.2016 19:55
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