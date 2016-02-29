Слуцкий: «Кержаков находится в расширенной обойме игроков сборной России»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий оценил шансы нападающего "Зенита" Александра Кержакова, на правах аренды выступающего за "Цюрих", вернуться в национальную команду.

– Каковы шансы Кержакова вернуться в сборную?

– Такие же, как у любого другого футболиста, который находится в – давайте назовем это – расширенной обойме игроков национальной команды. Александр в ней, безусловно, есть.

Напомним, за сборную России Кержаков дебютировал в 2002 году и провел за это время 89 матчей. Кроме того, с 30 голами нападающий является лучшим бомбардиром российской команды за всю историю.