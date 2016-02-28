Жирков: «Более-менее ощутил, что играю теперь на «Петровском» как дома, а не как в гостях»

Защитник "Зенита" Юрий Жирков прокомментировал свой дебют в футболке питерского клуба, который состоялся в матче 1/4 финала Кубка России с "Кубанью". Напомним, защитник вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.

"Эмоции после матча хорошие, смогли победить в тяжелой игре. Прошли в полуфинал. По ходу матча мы больше атаковали, владели инициативой. Можно было не доводить игру до дополнительного времени, были хорошие моменты и подходы. Хорошо, что дожали соперника и победили. Пока, конечно, не на сто процентов адаптировался в команде. Не хотел сегодня ошибиться и играл осторожно. Больше хотел сохранить мяч. Может быть, в следующих играх буду чувствовать себя увереннее. Буду показывать более атакующий футбол. Мне очень комфортно играть с Кришито, да все игроки большие мастера, играют в своих национальных командах.

Мне уже привычно, что болельщики плохо меня приняли. Так что внимания на это не обращаю. Некоторые фанаты аплодировали, будем продолжать дальше играть и показывать хороший футбол. Более-менее ощутил, что играю теперь на "Петровском" как дома, а не как в гостях", – сказал Жирков.