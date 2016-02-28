Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Манчестер Юнайтед» забивал нам слишком просто»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (2:3) в поединке 27-го тура АПЛ.

    "Матч проходил на хороших скоростях. Не могу сказать, что мы недонастроились или у нас было недостаточно желания победить. Однако "МЮ" забивал нам слишком просто.

    При подготовке к следующему матчу нам нужно оставаться в хорошем расположении духа. Скоро нам предстоит очередная игра, нужно подойти к ней во все оружии.

    Мы старались забить до самого конца встречи, команда много владела мячом. Если бы мы действовали более собранно, этих голов могло и не быть.

    Я разочарован из-за поражения, но нам надо сосредоточиться на следующей встрече", – сказал Венгер.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2016 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60

      DmitriM 28 февраля 2016, 20:39

      Я думаю, что это поражение перечеркнуло мечты Арсенала о чемпионстве...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11